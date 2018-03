QG tucano vai treinar 'tropa' para Serra e Alckmin

Os funcionários do comitê realizarão o atendimento individualizado em seções para afrodescendentes, terceira idade, mulheres e membros da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros). Em um mezanino, os tucanos devem fazer reuniões específicas para levá-los às ruas. A estratégia é avalizada por Alckmin. "A TV e o rádio são importantes, mas é preciso ter o boca a boca, é preciso ter defensores. Ganha a eleição quem tem defensores no ponto de ônibus, no almoço de domingo, nas igrejas. É esse trabalho que funciona", disse.

O comando de campanha também apostou em colocar todos os candidatos majoritários no mesmo edifício. Serra ocupa o 22.º andar do Joelma. Alckmin o 21.º. O candidato ao Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), ocupa parte do 19.º e seu colega de chapa, Orestes Quércia (PMDB), o 11.º andar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.