PV vai pedir impeachment de dois deputados por quebra de decoro

O Partido Verde do Paraná vai protocolar na segunda-feira, 7, uma representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa pedindo a perda de mandato dos deputados Nelson Justus (DEM), presidente da casa, e Alexandre Curi (PMDB), primeiro-secretário, por quebra de decoro parlamentar. Os dois foram alvo de ações do Ministério Público Estadual, que argumenta terem cometido crime de improbidade administrativa ao assinarem a contratação de funcionários "fantasmas". O MP pede o afastamento deles dos cargos que ocupam.

Na ação, o PV cita uma série de reportagens realizadas pelo jornal Gazeta do Povo e pela TV Paranaense, ambos da Rede Paranaense de Comunicação, que apontaram ter a Assembleia editado diários secretos com a finalidade de dar a impressão de legalidade às contratações dos funcionários. O MP afirma que, até agora, conseguiu comprovar o desvio de cerca de R$ 26 milhões, por meio de contas abertas para esses funcionários "fantasmas", e já apresentou várias denúncias. Em razão delas, estão presos os ex-diretores Abib Miguel (Geral), José Ary Nassiff (Administrativo) e Cláudio Marques da Silva (Pessoal).

O PV destaca que, em cumprimento do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Justus e Curi não poderiam desconhecer os atos dos diretores, que são a eles subordinados diretamente, e nem o destino dado aos recursos. O pedido de afastamento dos cargos também deve tomar as ruas do Paraná na terça-feira, quando a Ordem dos Advogados do Brasil pretende realizar um protesto "em defesa da moralidade e da transparência", às 18 horas. Em Curitiba, a manifestação está prevista para a Boca Maldita, no centro da cidade.