PV vai lançar Marina em ato para 'periferia urbana'

"O objeto do Serra e da Dilma é o establishment político. O nosso, o povão da periferia", disse o coordenador da pré-campanha, Alfredo Sirkis. Pesquisas qualitativas do PV mostram que é nesse segmento que ela pode crescer mais. Com um tempo irrisório para o programa de TV e dificuldades de atrair eleitores do PT ou do PSDB, o PV aposta no voto da população de baixa renda das regiões metropolitanas. "Marina é a pobre que venceu na vida", disse Sirkis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.