PV-SP prepara anúncio de nomes para governo e Senado

Para a disputa ao governo de São Paulo, estão no páreo o consultor e ex-deputado Fábio Feldmann; o deputado e ex-prefeito de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Jovino Cândido; o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da capital paulista, Marcos Belizário; e o membro do diretório verde Rogério Menezes.

Os pré-candidatos do PV ao Senado são o secretário de Relações Internacionais do PV, Marco Antonio Mroz, o ex-presidente do Instituto Ethos Ricardo Young e a secretária de Assuntos Jurídicos do PV, Vera Motta.

Pesquisa

O presidente estadual do PV, Maurício Brusadin, considerou positivo o resultado da pesquisa Datafolha divulgada ontem, que apontou Fábio Feldmann com 3% das intenções de voto para o governo do Estado. Ele ficou em quarto lugar, atrás do tucano Geraldo Alckmin (53%), do petista Aloizio Mercadante (13%) e do pepista Celso Russomanno (10%).

Em mensagem enviada aos dirigentes estaduais, Brusadin disse que a eleição será histórica para o Partido Verde. "Nem confirmamos nossas candidaturas e estamos pontuando. Seguramente vamos incomodar muito", disse.