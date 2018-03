PV-SP confirma Feldmann e Young para chapa em SP A Executiva do PV em São Paulo confirmou o ex-deputado federal Fábio Feldmann e o ex-presidente do Instituto Ethos Ricardo Young para concorrerem, respectivamente, ao governo estadual e ao Senado pela legenda. Os dois nomes serão ratificados em reunião no próximo dia 11, quando serão apresentados a prefeitos, deputados e presidentes de diretórios municipais. O partido fecha, assim, uma chapa majoritariamente verde no Estado.