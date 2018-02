PV se reúne com Alckmin na 5ª para debater ambiente Lideranças do PV paulista se reunirão na quinta-feira com o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para apresentar propostas para a área de meio ambiente e discutir a participação do partido no futuro governo. A informação é de um dos ex-coordenadores da campanha da candidata Marina Silva à Presidência da República Marco Antonio Mroz que, em evento hoje na capital paulista antecipou que o documento do PV a ser entregue a Alckmin será uma síntese do programa de governo do candidato derrotado ao governo do Fábio Feldmann (PV).