PV reúne-se com Alckmin na quinta-feira para discutir meio ambiente

SÃO PAULO - Lideranças do PV paulista se reunirão nesta quinta-feira, 25, com o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para apresentar propostas para a área de meio ambiente e discutir a participação do partido no futuro governo. A informação é de um dos ex-coordenadores da campanha da candidata Marina Silva à presidência, Marco Antonio Mroz, que, em evento nesta segunda-feira em São Paulo antecipou que o documento do PV a ser entregue a Alckmin será uma síntese do programa de governo do candidato derrotado ao governo paulista Fábio Feldmann (PV).

Entre as propostas que devem constar do documento a ser entregue a Alckmin, consta o cumprimento de meta anunciada em 2009 pelo então governador José Serra (PSDB) de reduzir a emissão de gás carbônico em 20% até 2020, tendo como base o volume emitido em 2005. O PV também quer saber qual a estratégia do novo governo para atingir essa meta de redução. O documento também incluirá a proposta para adoção de uma política de desenvolvimento sustentável transversal - com esforço de todo o governo estadual, e não apenas da Secretaria do Meio Ambiente.