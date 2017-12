PV, PSOL e PPS fazem nova tentativa de criar CPI dos Sanguessugas Parlamentares integrantes do PV, PSOL e PPS que querem investigar a ação da máfia dos "sanguessugas" no Congresso começaram ontem a colher as assinaturas para um novo requerimento para a instalação da CPI. Na noite de terça, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), depois de discutir com o deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), deu um prazo até terça-feira para que as legendas entreguem o pedido para criar a CPI. Renan provocou a ira de Gabeira porque usou o fato de que requerimento apresentado pelos partidos para instalar a CPI tinha um erro formal para não aceitar o documento. Em vez de "signatários", a lista com assinaturas apresentava os parlamentares como "apoiadores". O deputado retrucou e disse que Renan iniciara uma "guerra". O empenho de Gabeira, que prometeu lançar "coquetéis molotov" contra os adversários da CPI, porém, não deve vingar. Isso porque, às vésperas do período eleitoral, o Congresso está desmobilizado e parlamentares não demonstram interesse em ficar em Brasília para investigar por meses seus pares. "Vamos ter dificuldade natural, mas tenho certeza de que vamos conseguir os números", acredita o deputado federal Raul Jungmann (PPS-PE). Já Gabeira (PV-RJ) não acredita que haja uma nova e proveitosa safra de assinaturas. Segundo ele, deputados de oposição "amarelaram" e não devem assinar o novo requerimento.