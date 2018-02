PV paulista aumenta pressão a Alckmin por espaço Com poder de barganha incrementado, o PV paulista apresentará ao governador eleito Geraldo Alckmin (PSDB) 21 diretrizes de gestão para orientar sua adesão ao novo governo tucano. Os verdes - que postulam as secretarias do Esporte e do Meio Ambiente - deixarão claro que a governabilidade de Alckmin na Assembleia está em jogo.