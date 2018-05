PV oficializa candidaturas de Feldmann e Young em SP O diretório estadual do Partido Verde (PV) oficializa no próximo sábado as candidaturas do consultor Fabio Feldmann ao governo do Estado de São Paulo e do ex-presidente da Fundação SOS Mata Atlântica Ricardo Young ao Senado. O evento será na Assembleia Legislativa, a partir das 10h. Também serão formalizadas 240 candidaturas proporcionais da chapa dos verdes.