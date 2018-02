PV oficializa candidatura de Marina Silva em 10 de junho

O PSDB deverá realizar sua convenção nacional no dia 12, e o PT, no dia 13 de junho. O período legal para a realização das convenções vai de 10 a 30 do mês que vem. A pré-convenção, em que Marina será apresentada pelo partido, será realizada neste domingo, 16, em Nova Iguaçu (RJ). Espera-se que no evento o empresário Guilherme Leal seja anunciado vice na chapa da senadora.

No dia 29 de maio, o PV paulista realiza, em Mogi Guaçu, a pré-convenção estadual para definir os candidatos do partido a deputado federal e estadual. De acordo com Marco Antonio Mroz, um dos coordenadores da campanha de Marina e coordenador-chefe da campanha de Fabio Feldman ao governo de São Paulo, a convenção para oficializar os candidatos proporcionais será realizada em 19 de junho.