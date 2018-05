PV inicia reuniões para discussão ideológica

Os dirigentes do PV buscam definir uma identidade em prol do desenvolvimento sustentável e contrária ao fisiologismo, retórica que visa dar envergadura eleitoral à eventual candidata da legenda à sucessão ao Palácio do Planalto, a senadora Marina Silva (AC).

A reunião que teve início às 10 horas é o primeiro encontro oficial do comitê partidário, formalizado pelo PV no dia 30 de agosto em evento que anunciou a filiação da ex-ministra do Meio Ambiente à sigla. O grupo é formado por 20 membros, além de Marina: 11 integrantes da Executiva Nacional do partido e nove aliados da senadora, alguns já integrados à legenda, como o ex-deputado federal petista Luciano Zica (SP) e o ex-secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente João Paulo Capobianco. Ambientalistas também fazem parte do comitê, como ex-diretor executivo do Greenpeace Roberto Kishinami e o ex-presidente do Ibama Basileu Margarido.

A criação de um comitê de reformulação partidária foi condição imposta por Marina Silva para a sua filiação ao PV. A ex-petista tem conhecimento de que a sigla precisa atualizar as suas bandeiras e encontrar coerência na articulação de apoios nas esferas estadual e federal. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, o PV é aliado ao DEM e ao PSDB, partidos que fazem oposição ao governo federal. Contudo, no plano nacional, a sigla faz parte da base aliada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A previsão das lideranças do PV é que o novo programa fique pronto até o início do ano que vem para que, em junho de 2010, Marina Silva seja lançada como candidata do partido à Presidência da República.

Durante o período de discussões, no entanto, a sigla não deve interromper a articulação de apoios à eventual candidatura da ex-ministra do Meio Ambiente. O partido fala em diálogos com o PSB, PPS, PSOL e PDT. "Vamos articular com outros partidos. Só com alianças se vence uma eleição", disse o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, em entrevista à Agência Estado.