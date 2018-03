PV evita confronto e desiste de expulsar dissidentes Num esforço para abafar críticas internas à senadora Marina Silva (AC), o PV voltou atrás e decidiu não expulsar dissidentes contrários à candidatura da ex-petista ao Palácio do Planalto. Lideranças do partido que estudavam o afastamento do ministro da Cultura, Juca Ferreira, e do ex-presidente estadual do PV em Santa Catarina, Gerson Basso, desistiram da iniciativa. "Não vamos pedir a expulsão. O que está feito, está feito. Não iremos punir ninguém. Não há punição maior do que deixar a legenda", assegurou o presidente nacional da legenda, vereador José Luiz de França Penna (SP).