PV escolhe RJ para lançar pré-candidatura de Marina O Partido Verde lança no domingo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a pré-candidatura da senadora Marina Silva (AC) à Presidência da República. O evento será realizado na casa de shows RioSampa, a partir das 11 horas. Também serão lançadas as pré-candidaturas do deputado federal Fernando Gabeira ao governo do Rio de Janeiro e da vereadora Aspásia Camargo ao Senado. É esperado no evento o anúncio do empresário Guilherme Leal, da Natura, como vice de Marina.