PV do Rio decide manter candidatura ao Senado Apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que rejeitou a possibilidade de partidos lançarem candidatos avulsos ao Senado, o PV do Rio de Janeiro vai insistir na candidatura da vereadora Aspásia Camargo, fora da coligação com PSDB, DEM e PPS, que sustenta a candidatura do deputado verde Fernando Gabeira ao governo.