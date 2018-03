PV deve anunciar candidatos em SP na semana que vem O Diretório Estadual do PV de São Paulo deve anunciar na próxima semana os nomes que encabeçarão a chapa do partido no Estado nas próximas eleições. O presidente regional da legenda, Maurício Brusadin, convocou reunião da executiva estadual para segunda-feira, com o objetivo de finalizar a discussão em torno do candidato. A sigla tenta conciliar uma data para contar com a participação da senadora Marina Silva (PV-AC), pré-candidata à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.