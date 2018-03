PV define hoje coordenação de campanha de Marina

O comando da campanha da senadora Marina Silva (PV-AC), pré-candidata à Presidência da República, reúne-se nesta terça-feira, 19, para definir os coordenadores que atuarão em áreas específicas da campanha. No total, são 21 integrantes, que também pertencem à Executiva Nacional, escolhidos por Marina e pelo PV. Deles, dez foram indicados por ela e ratificados pela convenção nacional do partido, em dezembro. Será a primeira reunião do grupo desde então, de acordo com o secretário de Relações Internacionais da legenda, Marco Antonio Mroz. "Vamos definir o que cada uma vai fazer."

Também devem ser definidos no encontro os nomes dos coordenadores das campanhas nos Estados prioritários - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul -, onde a sigla pretende ter candidatura própria a governador. "Vamos formar uma força-tarefa para trabalhar nos Estados", disse.

O encontro vai ocorrer na sede do diretório estadual da agremiação, em São Paulo. Marina não estará presente. Segundo a assessoria dela, a senadora permanecerá em Brasília hoje. Entre os membros da coordenação, estão o secretário municipal de Meio Ambiente da capital paulista, Eduardo Jorge, e o vereador e presidente do Diretório do PV carioca, Alfredo Sirkis, entre outros.

A agenda verde prossegue amanhã com uma reunião de trabalho entre alguns membros da coordenação, que tratará de assuntos como o programa de TV do partido. A participação de Marina neste encontro não foi confirmada.