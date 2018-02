PV dará a largada para as convenções nacionais

A seguir, dia 12, sábado, será a vez de dois partidos - o PSDB e o PMDB - promoverem suas convenções nacionais. A do PMDB será no Congresso, em Brasília, e a do PSDB, do pré-candidato José Serra, em Salvador (BA). No dia seguinte, acontecerá a festa do PT, da pré-candidata Dilma Rousseff, também em Brasília.

Os partidos dos principais candidatos à corrida presidencial escolheram a primeira semana do calendário para promover suas convenções nacionais, de forma a marcar o nome dos atuais pré-candidatos, que passarão à condição de candidatos. Os presidenciáveis deverão receber a confirmação dos seus respectivos partidos, que também discutirão as coligações na mesma data. Na maior parte dos casos, as alianças com os demais partidos terão caráter nacional e estadual bem distintos.

Ainda no dia 12, o PDT fará em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, a sua festa política. Dois dias depois, em Brasília, o PSB de do deputado Ciro Gomes - que foi rifado por seu partido da disputa presidencial - promoverá a sua convenção nacional. A data deve sacramentar o apoio dos socialistas à petista Dilma. No dia 16, o PC do B, outro partido da base de apoio ao governo federal, fará sua convenção.

O PPS, aliado do PSDB, e o PSTU promoverão na mesma data, dia 26, seus encontros nacionais. No dia 28, o DEM - também integrante da coligação de Serra - realizará a sua convenção. A do PSOL está marcada para 30 de junho - último dia do prazo estabelecido pela legislação eleitoral - na Assembleia Legislativa de São Paulo. A maior parte dos partidos já marcou, também, suas convenções estaduais. Em São Paulo, a do PSOL será no dia 12, em local a ser definido durante a próxima semana. O PSDB fará o seu encontro no dia 13, na mesma data que o PPS também marcou a sua reunião estadual. No dia 19, um sábado, vão ocorrer os eventos do PV e do PC do B. No dia 26, está prevista a convenção estadual do PT. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.