PV da Bahia rompe com PT e lança pré-candidatura Seguindo a determinação do diretório nacional, que tem a intenção de ter um palanque próprio para a candidatura da senadora Marina Silva à presidência, o PV da Bahia confirmou hoje o lançamento de um candidato próprio para a disputa no Estado. O partido rompeu a aliança com o atual governador, Jaques Wagner (PT).