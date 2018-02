PV cobrará compromissos 'verdes' assumidos por Dilma

O ex-candidato admitiu que houve conversas entre PT e PV após o pleito de domingo, mas afirmou que ainda é muito cedo para se tomar alguma decisão sobre apoio ou oposição. Ele reiterou, porém, que não haverá nenhum tipo de colaboração baseado em troca de cargos ou interesses eleitorais.

Segundo Young, o PV irá agora cobrar a realização dos pontos da agenda verde assumidos pelos petistas. "Haverá cobrança sim. O PV é um espaço crítico permanente." Entre esses pontos estão a reforma política, a regulamentação da lei nacional de mudanças climáticas e o veto a concessões do Código Florestal que favoreçam o desmatamento. "A Dilma assumiu compromisso com quase todos os pontos programáticos do PV", lembrou.

Ricardo Young também negou que a atuação do PV no período pós-eleitoral sofra algum reflexo da decisão de Fábio Feldman e Fernando Gabeira, ex-candidatos ao governo de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, que apoiaram José Serra (PSDB) no segundo turno da corrida presidencial. "O que é agenda verde do Estado de São Paulo será discutido com o governo estadual, e o que é agenda verde do País, será discutido com o governo federal", afirmou.

O ex-candidato do PV não comentou quais devem ser suas funções no partido após as eleições, mas afirmou que continuará cumprindo individualmente com a agenda de desenvolvimento sustentável. Young disse que pretende atuar com a senadora Marina Silva (PV), com o Partido Verde e com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, no qual é conselheiro.