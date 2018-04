PV apóia o PSDB em Guarulhos O candidato derrotado à Prefeitura de Guarulhos pelo PV, Jovino Cândido, anunciou ontem apoio ao candidato do PSDB, Carlos Roberto. Terceiro colocado nas eleições com 17,6% dos votos, Cândido era disputado pelos dois candidatos. Além de Roberto, disputa o segundo turno o petista Sebastião Almeida. O curioso da história é que Cândido havia dito que dificilmente apoiaria Roberto. "Ele me atacou pessoalmente." Em um vídeo que circula no youtube, Cândido acusa Roberto de lhe pedir para ser "gerente da corrupção na Câmara". Durante o anúncio do apoio, Cândido se retratou. "Naquela ocasião, tudo estava muito tumultuado e eu temia até pela minha vida." Roberto afirmou que houve uma confusão. "Ele se confundiu de pessoa e de local. Eu nem era vereador na época em que ele foi prefeito."