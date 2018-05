PV anuncia voto a favor do impeachment de Dilma e placar chega a 271 votos a favor

Brasília - O PV anunciou que suas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado decidiram votar unanimemente a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em nota, o partido diz que foi "determinante para esta posição" o "permanente compromisso da bancada com a estabilidade institucional do País, a responsabilidade orçamentária e o desenvolvimento socioambiental".

Além da decisão do PV, outros deputados anunciaram uma posição nesta quinta-feira, a maioria se posicionamento a favor do impedimento da presidente Dilma. Ao todo, 14 deputados se manifestaram até as 16h. Após esse movimento, o Placar do Impeachment mostra que há 271 deputados a favor do impedimento da presidente; 111 são contra e ainda há 67 indecisos e 64 parlamentares que preferiram não responder. Nesta quinta-feira, os deputados Rodrigo Martins (PSB-PI), Odelmo Leão (PP-MG) e Paulo Maluf (PP-SP), entre outros, mudaram de posição em relação ao panorama de ontem.

A bancada do PV da Câmara é composta por sete deputados, entre eles Sarney Filho (MA). Líder da sigla na Casa, ele é filho do ex-presidente José Sarney, que ontem teve um aliado seu, o ex-ministro Gastão Vieira (PROS), nomeado pelo governo para presidir o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O PV tem um representante na comissão do impeachment: o deputado Evair de Melo (ES), que já tinha anunciado voto pró-impeachment.

“Não se assustem com esse barulho, o que estamos ouvindo é a voz difusa do povo brasileiro que está dizendo, dia a dia, que o governo atual não corresponde mais aos anseios da sociedade brasileira”, afirmou em nota o deputado Evandro Gussi (PV-SP). No Senado, o PV tem apenas um representante: o senador Álvaro Dias (PR), que se filiou recentemente ao partido, após deixar o PSDB.