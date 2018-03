PV adia anúncio de chapa para disputa em SP

O Diretório Estadual do PV de São Paulo adiou para o início de abril os nomes que encabeçarão a chapa do partido no Estado nas próximas eleições. O anúncio tinha sido agendado para a segunda-feira, 29, mas teve de ser postergado por incompatibilidade de agendas dos pré-candidatos e de alguns dirigentes, segundo a assessoria de imprensa da legenda.

A Executiva do PV irá se reunir na segunda-feira, mas os nomes sairão de outro encontro, previsto para a primeira semana de abril. A sigla tenta conciliar uma data para contar com a participação da senadora Marina Silva (PV-AC), pré-candidata à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para a disputa ao governo de São Paulo estão no páreo o consultor e ex-deputado Fábio Feldmann; o deputado e ex-prefeito de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Jovino Cândido; o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da capital paulista, Marcos Belizário; e o membro do diretório verde Rogério Menezes.

Os pré-candidatos do PV ao Senado são: o secretário de Relações Internacionais do PV, Marco Antonio Mroz; o ex-presidente do Instituto Ethos Ricardo Young e a secretária de Assuntos Jurídicos do PV, Vera Motta.