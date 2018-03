'Puxadinhos' do Senado são desocupados

BRASÍLIA - A disputa por espaço no Senado transformou saídas de emergência em "puxadinhos" que ampliaram as área dos gabinetes dos senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) e Gim Argello (PTB-DF).

Localizados em dois andares do prédio principal do Senado, os gabinetes invadiram os corredores que ligam o edifício à Câmara -- rotas de fuga em caso de emergência no edifício de 27 andares.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo reportagem do jornal Correio Braziliense, os "puxadinhos" foram cercados com portas de vidros e mobiliados, fazendo da área uma espécie de pista de obstáculos a ser vencida em caso de incêndio.

Desde 1999, a Comissão de Prevenção de Acidentes da Câmara envia relatórios ao comando do Senado com o pedido de retirada dos "puxadinhos", sem sucesso. Depois da reportagem, as áreas ocupadas irregularmente por Gim e Renan foram desocupadas ontem.