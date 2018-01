Putin presenteia FHC com seu livro em russo O presidente Vladimir Putin presenteou hoje no Kremlin o presidente Fernando Henrique Cardoso com a versão em russo do livro de FHC, Dependência e Desenvolvimento da América Latina - Ensaio de Interpretação Sociológica. Putin disse que os russos têm muito interesse pela América Latina e têm estudado o Continente inclusive através dos livros de Fernando Henrique. Os dois presidentes assinaram declaração conjunta no Kremlin, na qual a Rússia manifesta apoio ao ingresso do Brasil no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente e o Brasil apoia o ingresso da Rússia na Organização Mundial de Comércio. Putin também manifestou interesse em aproximar a Rússia do Mercosul.