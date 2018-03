Punição a Collares deve ser rejeitada pelo PDT

Os pedetistas gaúchos, que participam da chapa de Fogaça com o candidato a vice-governador Pompeo de Mattos, entendem que Collares deve ser advertido, suspenso ou expulso do partido pela dissidência. Como a maioria dos parlamentares do PMDB apoia o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, Fogaça optou pela neutralidade na eleição nacional, para não se indispor com suas bases nem com os aliados do PDT.

Collares, um nome histórico do PDT, vem sustentando que não pode ser punido porque segue orientação nacional do partido de só apoiar nos Estados candidatos engajados na campanha de Dilma.