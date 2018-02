Puccinelli não vê retaliação de Dilma por apoiar Serra O governador reeleito de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB), disse hoje que "a noiva largou o noivo errado no altar", ao comentar os resultados do segundo turno das eleições deste ano. Esclarecendo a frase, lembrou a vitória de José Serra (PSDB) no Estado, com vantagem de pouco mais de 120 mil votos sobre Dilma Rousseff (PT). "Ela me largou plantado esperando no altar. Eu fiz a minha opção, apoiando o Serra. Nós mostramos que temos prestígio para mudar resultados". Puccinelli disse que não acredita em retaliação pelo apoio que deu ao ex-candidato tucano e que não vai à cerimônia de posse de Dilma. "Não foi o meu candidato, seria muito ''puxasaquismo''."