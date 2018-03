Puccinelli: Código Florestal deve respeitar diferenças O governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB), considerou extremamente positiva a aprovação pela Câmara dos Deputados do novo Código Florestal. Ele também minimizou uma eventual crise na base de apoio do governo da presidente Dilma Rousseff. Na avaliação dele, a discussão em torno do tema teve a participação de todos os setores da sociedade e não apenas da base de apoio. O governador ponderou, contudo, que o texto, que ainda vai para o Senado, precisa ser discutido e aperfeiçoado.