Publicitários propõem mudar critérios de contratos com governo O presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), Dalton Pastore, apresentou hoje, no Congresso Nacional, uma proposta de mudanças nos critérios de licitações para contratação de agências de publicidade por entidades federais. A idéia do projeto surgiu durante a CPI dos Correios e procura evitar a ocorrência de irregularidades nos contratos de propaganda, já verificados anteriormente em vários órgãos públicos, como na própria Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que desencadearam as investigações na CPI. A proposta, segundo a ABAP, foi entregue aos presidentes da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). "A ação da ABAP é um compromisso real com o País, em defesa da transparência. A idéia é aperfeiçoar os processos de licitação das agências e a fiscalização na execução dos contratos", disse o presidente da ABAP, em nota à imprensa, mostrando-se indignado com o uso de agências de publicidade como instrumento de corrupção. A Associação representa 240 agências, que respondem por 75% do investimento total de mídia no País. Entre as sugestões está a apresentação de propostas técnicas sem identificação das agências. A ABAP argumenta que a identificação da proponente durante a análise das propostas técnicas vai contra o princípio da imparcialidade. A associação sugere ainda que seja ampliado o número de técnicos que integram as comissões de licitação, para evitar que se tornem conhecidos e sofram assédio das empresas concorrentes. Pela proposta, a Administração Federal teria de 100 a 150 funcionários cadastrados como pré-qualificados para integrar as comissões de licitação. Somente dois dias antes da data marcada para a abertura de propostas seria feito um sorteio, com acompanhamento do Tribunal de Contas da União (TCU), para a escolha de quatro julgadores. Esses jurados devem apresentar suas notas separadamente, para que não haja influência de opiniões. A ABAP reivindica ainda que haja uma padronização e transparência na divulgação de informações do processo de licitação. O documento também sugere medidas para evitar irregularidades na execução dos contratos de publicidade mantidos com o governo, como pagamento a fornecedores através de transferência eletrônica diretamente na conta do fornecedor ou cheque nominal cruzado com determinação de depósito exclusivo na conta do fornecedor. Segundo a assessoria da ABAP, os presidentes da Câmara e do Senado prometeram encaminhar a proposta para análise técnica, jurídica e legislativa das duas Casas.