Publicidade do governo será feita por 3 agências em 2008 A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou hoje que o bolo publicitário anual de R$ 150 milhões será repartido entre as agências de publicidade Propeg, Matisse e 141/SoHo Square. O contrato é de 12 meses, mas pode ser renovado por mais quatro anos. As três agências foram selecionadas por uma comissão especial de licitação da Presidência numa lista de 30 empresas. O anúncio oficial será feito logo depois do carnaval, quando acaba o prazo para recursos e impugnações. A Propeg, que ficou em primeiro lugar, com 93,84 pontos num total de 100, sempre esteve na mira do PT da Bahia, que acusa a empresa de ser vinculada à família do senador Antonio Carlos Magalhães, que morreu em julho de 2007. Em segundo lugar, aparece a Matisse, com 88,17 pontos, do publicitário Paulo de Tarso Santos, que fez campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A multinacional 141/SoHo Square, com 87 pontos, foi a terceira na concorrência pública. A agência não tem tradição em contas publicitárias de órgãos públicos. Na fase de análise das propostas, duas agências foram desclassificadas por terem se identificado. Outras 21 não conseguiram atingir 80 pontos. O secretário de Comunicação Integrada da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, José Otaviano Pereira, disse que é natural a discussão de "aspectos políticos" em torno do resultado da concorrência. Pereira ressaltou, porém, que, desta vez, a secretaria orientou as candidatas a apresentarem propostas "apócrifas" para que os membros da comissão de licitação não soubessem a identidade das concorrentes. "Entendemos que isso eliminou dúvidas e deu transparência ao processo", afirmou. A comissão foi formada por três profissionais da área de propaganda do governo e funcionários de carreira do setor de licitação da administração federal. Propeg A Propeg faz contratos em Brasília desde o governo José Sarney (1985-1990). Com tradição em campanhas políticas e institucionais, a agência apresentou à comissão um material baseado em pesquisa de campo. "Se o PT baiano tem problema comigo, eu não tenho problema com o PT baiano", disse o presidente da Propeg, Fernando Barros. Das três vencedoras da licitação, a 141/SoHo Square é a única que ainda não faz ações publicitárias para o Poder Executivo.