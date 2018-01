Publicado acordo de construção de ponte Brasil-Uruguai O governo brasileiro promulgou nesta terça-feira acordo para a construção de uma segunda ponte internacional sobre o Rio Jaguarão (RS), nas proximidades das cidades de Jaguarão (Brasil) e Rio Branco (Uruguai). O acordo foi firmado com o governo do Uruguai, em 2007. Entre os vários pontos do tratado, os países se comprometem a examinar a possibilidade de se criar um sistema integrado de fronteira, ficando a atual Ponte Barão de Mauá reservada ao trânsito de veículos leves.