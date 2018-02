Publicada nomeação do novo procurador-geral da República A presidente Dilma Rousseff nomeou Rodrigo Janot Monteiro de Barros para exercer o cargo de procurador-geral da República, na vaga decorrente do término do segundo mandato de Roberto Gurgel. O decreto com a nomeação está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12.