PTN quer resgatar a vassoura da campanha de 1960

Em Mato Grosso, o PTN faz parte da aliança que inclui o PMDB, PCdoB, PTC, PSC, PRP, PRB, PHS na chapa que apoia a candidatura do governador Silval Barbosa (PMDB). "Jânio usou essa vassoura há 60 anos e é muito triste olhar a história e perceber que nada mudou", lamenta Baltazar. Otimista ele espera que a Lei da Ficha Limpa e a vassoura "consigam varrer da política os candidatos corruptos". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.