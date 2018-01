PTN oficializa mudança para Podemos e lança Álvaro Dias como pré-candidato ao Planalto

BRASÍLIA - Com uma bancada formada por 14 deputados federais e dois senadores, o Podemos foi lançado oficialmente neste sábado, 1, em evento em Brasília. O partido vai substituir o antigo PTN.

O encontro que oficializou a criação da legenda também serviu para lançar a pré-candidatura do senador Álvaro Dias (Podemos-PR) como pré-candidato ao Planalto em 2018. Ele estava filiado ao PV.

O outro senador no Podemos é Romário (RJ), que pretende disputar o governo do Rio no ano que vem. O partido ainda tenta convencer o irmão de Álvaro Dias, o ex-senador Osmar Dias (PDT), a se filiar para concorrer ao governo do Paraná.

Apesar de o PTN ter anunciado o rompimento com o governo de Michel Temer em maio, após vir à tona a delação da JBS, a ideia do Podemos não é ser um partido de oposição, mas “independente”. Segundo Álvaro Dias, o partido lutará por causas específicas, sem ter uma bandeira definida.

Uma das propostas do Podemos é estimular a participação popular nos posicionamentos com a sigla, com consultas online sobre temas em discussão no Congresso e o compromisso de apresentar projetos que tenham a assinatura de ao menos 20 mil eleitores.