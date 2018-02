PTC formaliza apoio à candidatura de Aécio Neves O Partido Trabalhista Cristão (PTC) oficializou neste final de semana o apoio à candidatura de Aécio Neves (PSDB) à Presidência da República, em convenção nacional realizada em Salvador. No início de junho, o presidente do partido, Daniel Tourinho, havia se encontrado com Aécio e declarado a intenção de apoiá-lo. Na eleição de 2010, o partido apoiou a candidatura de Dilma Rousseff.