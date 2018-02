PTB tem contas de 2005 aprovadas As contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), referentes ao exercício financeiro de 2005, foram aprovadas pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Arnaldo Versiani. Após a análise da documentação apresentada pela legenda, e levando em conta que o PTB cumpriu todas as exigências legais, a aprovação foi concluída. O ministro determinou, ainda, um repasse do partido para a Fundação Instituto Getúlio Vargas, no valor de R$ 1,375 milhão. O artigo 25, parágrafo 5º, I, do Regimento Interno do TSE diz que o relator pode decidir individualmente pedidos dessa natureza.