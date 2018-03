PTB só define apoio no Senado no fim do mês, diz Tuma O PTB ainda está em compasso de espera na eleição para a Presidência do Senado. De acordo com o senador Romeu Tuma (SP), a bancada petebista deverá se reunir no final do mês para definir em bloco qual candidato terá o apoio do partido. "Tenho apreço pelos três nomes que vêm sendo comentados", diz o senador paulista, referindo-se ao petista Tião Viana (AC), ao atual presidente Garibaldi Alves (PMDB-RN) e ao senador José Sarney (PMDB-AC), que já ocupou a presidência da Casa no biênio 2003-2004, período em que Tuma exerceu o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora. Tuma descarta que haja alguma dissidência entre os sete senadores da bancada. "Sempre votamos em bloco", garante. Segundo ele, a bancada não está inclinada a apoiar nenhum nome em especial. Mas lembrou o passado político do líder, Epitácio Cafeteira (MA). "Ele possui um bom relacionamento com o Sarney".