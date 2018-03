PTB se articula para disputa estadual contra Eduardo Campos

RECIFE - Enquanto o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), afirma que só decidirá em 2014 se será candidato à presidência da República, aliados no Estado se movimentam abertamente visando a conquistar o governo estadual. Armando Monteiro Neto, senador pelo PTB, se articula para a disputa na condição de adversário.

"Nunca escondi, até porque não é do meu temperamento, que aspiro ser (candidato ao governo)", afirmou ele, em recente entrevista. Sem chance de ser indicado pelo PSB para a disputa estadual, Armando lembra ter bom diálogo com todos os partidos que integram a frente de apoio ao governo da presidente Dilma e a Eduardo Campos, e antecipa que não se sentiria "desconfortável" se, circunstancialmente vier a se aliar a outras siglas da base de apoio ao governador contra uma candidatura socialista no Estado. "Eu não teria dificuldade", afirmou.

Entre as possibilidades alentadas pelo petebista, está a de ser cabeça de chapa em uma dobradinha com o PT. O Partido dos Trabalhadores não deve lançar candidato no Estado por ainda viver uma divisão interna que o levou a perder a prefeitura do Recife para o PSB no ano passado. Já o PTB considera ter boa estrutura em Pernambuco: 25 prefeitos, quatro deputados federais e sete deputados estaduais. Só perde para o PSB.

O presidente estadual do PT, deputado federal Pedro Eugênio, não descarta um eventual apoio a Armando, mas atrela a decisão do partido à decisão do governador sobre seu futuro político. Eugênio e Armando deixam claro que se Eduardo Campos não for candidato a presidente, todos estarão juntos no apoio à reeleição da presidente Dilma e deverão apoiar o nome indicado pelo governador para sucedê-lo.