PTB quer investigar amigo de prefeito assassinado O líder do PTB na Assembléia Legislativa de São Paulo, deputado Campos Machado, anunciou que vai encaminhar uma nova representação ao Ministério Público Estadual, pedindo a reabertura das investigações sobre as relações do empresário Sérgio Gomes da Silva, principal testemunha do seqüestro do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel (PT), com a Rotedali Serviços e Limpeza Urbana. A Rotedali, contratada sem licitação pela prefeitura de Santo André, teria pago R$ 272 mil a Gomes, no início de 2000, por "serviços de consultoria". A investida de Machado faz parte de estratégia iniciada hoje pela cúpula estadual do PTB, que decidiu mobilizar todos os diretórios estaduais para defender a política de segurança do governador Geraldo Alckmin (PSDB). "Estamos preocupados com a exploração eleitoral que o PT e outros partidos está dando á morte do prefeito de Santo André", argumentou o deputado. Campos quer, ainda, que a Força Sindical, o Movimento da Juventude Trabalhista e a Associação das Mulheres Trabalhistas engrossem as fileiras em defesa do governador. Caso arquivado A suposta ilegalidade nas transações entre a Rotedali, Gomes e a prefeitura de Santo André foi investigada, durante quase um ano, pelo setor de Crimes de Prefeitos do Ministério Público, entre 2000 e 2001. As investigações começaram depois que o próprio Campos Machado pediu a abertura do procedimento, alegando que havia indícios de favorecimento à Rotedali nos contratos firmados entre a empresa e prefeitura. Campos afirmava que os contratos haviam sido firmados sem licitação. Depois de ouvir testemunhas e analisar os contratos, durante vários meses, o procurador de Justiça José Benedito Tarifa pediu o arquivamento do processo na Justiça. De acordo com Tarifa, as denúncias de Campos Machado eram improcedentes e não havia nenhuma ilegalidade nos contratos. "Além do mais, se tivesse sido realizado o estratagema criminoso para beneficiar a Rotedali, a Enterpa (outra grande empresa de coleta) não seria habilitada também", afirmou Tarifa em seu relatório final.