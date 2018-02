PTB pretende reaver mandato de Jefferson Campos O presidente nacional do PTB, deputado estadual Campos Machado (SP), informou na tarde de hoje que o partido entrará nesta semana com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reaver o mandato do deputado federal Jefferson Campos (SP), que trocou a legenda pelo PSB na última sexta-feira. Em nota divulgada à imprensa, o petebista reconheceu que "nutre um sentimento de apreço pelo parlamentar", mas ressaltou que as bandeiras da legenda estão "acima de sentimentos pessoais". Antes de integrar as fileiras do PTB, Jefferson Campos passou pelo PMDB e pelo PSB, legenda a qual foi filiado até 2003.