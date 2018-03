PTB homenageia Dilma e negocia com Serra O PTB homenageou a ministra da Casa Civil e pré-candidata petista a presidente, Dilma Rousseff, com um jantar na terça-feira, na casa do senador Gim Argello (DF), mas a direção nacional do partido mantém de pé a negociação de uma aliança com o PSDB, em torno da candidatura do governador paulista José Serra. "O Gim fez o que tinha que fazer: foi um jantar democrático, mas lá na frente o que vai valer é a convenção", diz o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson.