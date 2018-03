PTB fica com secretaria de Esportes do governo Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), confirmou nesta terça-feira a nomeação de José Auricchio Júnior (PTB), ex-prefeito de São Caetano do Sul, para a secretaria de Esportes do Estado. Foi a primeira de uma série de mudanças que Alckmin pretende fazer em seu secretariado este ano, com o objetivo de reestruturar o governo para sua campanha pela reeleição, em 2014.