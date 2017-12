PTB deve ´resolver logo´ situação de Jefferson, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quinta-feira com o PTB e garantiu que manterá em sua equipe o ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, filiado ao partido. Após a reunião, em conversa reservada, Lula teria dito que os petebistas precisam "resolver logo" a situação de Roberto Jefferson para integrar o governo de coalizão. O deputado cassado é também presidente do PTB e foi o autor das denúncias que resultaram na crise do mensalão. De acordo com o Estado, o governo trabalha nos bastidores para que Jefferson deixe o comando do partido. Questionado sobre a ausência do presidente da legenda, Lula esquivou-se. "Roberto Jefferson não é deputado federal", disse o presidente. "A bancada do PTB está apoiando o governo". Além dos parlamentares eleitos este ano, 33 dos 45 deputados do PTB estiveram reunidos nesta quinta-feira com Lula. Após o encontro, o líder do partido na Câmara, José Múcio (PE), disse que o PTB não pretende entrar na disputa por cargos no segundo mandato.