PTB de São Paulo fecha apoio ao tucano José Serra O pré-candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, José Serra, ganhou a adesão do PTB à sua candidatura. O apoio foi formalizado ontem à noite, na residência do ex-prefeito da capital, em encontro que contou com lideranças tucanas e petebistas. "A aliança com o PSDB em São Paulo é o caminho natural", afirmou o deputado federal Luiz Antonio Fleury Filho (PTB-SP), que participou da reunião de ontem na residência de Serra, numa referência ao fato de que, a nível nacional, a legenda apóia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Fleury, que também é secretário-geral do PTB nacional, a decisão de apoiar a candidatura de José Serra ao Palácio dos Bandeirantes já foi comunicada à direção nacional da legenda. "A Executiva Nacional (do PTB) não vai criar nenhum obstáculo para a formalização da aliança com o PSDB em São Paulo", reiterou o parlamentar. A ratificação deste apoio ocorrerá no próximo sábado (dia 24), na convenção estadual dos petebistas. Apesar da tendência do PSDB ter uma chapa puro-sangue em São Paulo, o PTB pleiteou a vaga de vice. "Colocamos os nomes dos deputados Campos Machado e Ricardo Izar para compor a chapa de José Serra. E o Serra ficou de dar a resposta antes da nossa convenção", disse Fleury. O deputado salientou também que, mesmo que os tucanos decidam ter uma chapa pura ao governo do Estado, os petebistas estarão aliados com o PSDB neste pleito. A aliança com o PTB dará a Serra cerca de três minutos diários a mais no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Além do PTB, o PSDB de São Paulo já conta com a adesão do PFL e do PPS. "Teremos um grande leque de partidos em torno do nome do Serra", afirmou Fleury Filho. O PTB de São Paulo também foi procurado pelo PT e pelo PMDB, mas decidiu fechar apoio aos tucanos. Além de Serra e Fleury, participaram também do encontro o líder do PTB na Assembléia, Campos Machado, o deputado federal Ricardo Izar, também presidente da Comissão de Ética da Câmara, o presidente do PSDB de São Paulo, Sidney Beraldo e o secretário municipal da Prefeitura, Aloysio Nunes Ferreira, entre outros.