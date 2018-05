PTB afirma que prisão de Gim Argello não tem relação com a legenda

BRASÍLIA - Em uma breve nota divulgada nesta terça-feira, 12, a cúpula do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ressalta que a prisão do ex-senador Gim Argello (ex-PTB/DF) não tem relação com a legenda.

"A Direção Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro informa que o motivo pelo qual o ex-senador Gim Argello foi preso não guarda qualquer relação com o partido. O PTB espera que ele consiga provar sua inocência", diz a nota.

A Justiça Federal decretou o bloqueio de R$ 5,35 milhões do ex-senador Gim Argello e de outros cinco alvos da Operação Vitória de Pirro, 28.ª etapa da Lava Jato deflagrada nesta terça-feira.

O valor corresponde à propina que Argello teria tomado em 2014 das empreiteiras UTC Engenharia e OAS para livrá-las da CPMI da Petrobrás no Congresso - R$ 5 milhões foram repassados para quatro partidos da Coligação União e Força e R$ 350 mil foram parar em conta da paróquia São Pedro, de Taguatinga, frequentada pelo político.

De acordo com a força-tarefa, o pagamento a paróquia é associado ao codinome "Alcoólico". Os investigadores identificaram "Alcoólico" como sendo Gim Argello, num trocadilho com a bebida "Gim".