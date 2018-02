PTB acerta filiação de ex-ministros para eleições 2010 Com vistas a 2010, o PTB informou nesta quarta-feira que arregimentou dois ex-ministros para as suas fileiras partidárias. Sob a chancela do presidente da sigla em São Paulo, o deputado estadual Campos Machado, o ex-ministro do Trabalho do governo José Sarney, Almir Pazzianotto, e o ex-ministro da Administração e Infraestrutura do governo Fernando Collor de Mello, João Santana, assinaram na última semana o documento de filiação à legenda.