PT volta a minimizar queda de Dilma em pesquisa

O PT voltou a minimizar a queda da presidente Dilma Rousseff na pesquisa Ibope/Estadão, divulgada na quinta-feira, 18, enquanto dirigentes do PMDB falam com cautela do cenário à espera de uma recuperação da popularidade da petista. Apesar de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrar mais competitivo que Dilma, os petistas seguiram as orientações do mestre e enfatizaram que "Dilma é a candidata".

Dilma teve uma queda de 28 pontos porcentuais na sondagem, passando de 58% (em março) para 30%. A ex-ministra Marina Silva ficou em segundo lugar no cenário estimulado, com 22%, seguido pelo senador tucano Aécio Neves (13%) e pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), com 5%. Em março. Marina tinha 12%, Aécio 9% e Campos 3%.

"Ainda é reflexo das manifestações", concluiu o vice-presidente da Câmara, André Vargas (PT-PR). "Lula deixou claro mais uma vez que não é candidato: ele afirmou que não há ninguém mais qualificado para comandar o Brasil do que Dilma", escreveu o ex-ministro José Dirceu em seu blog. Líder do PMDB, o deputado Eduardo Cunha (RJ) foi direto: "Precisa avaliar se o cenário vai mudar ou não". Já para os oposicionistas, o cenário é muito favorável: "Só o Aécio e a Marina, juntos, têm 35%", comemorou o líder do PPS, deputado Rubens Bueno (PR).