PT volta a defender marco regulatório da mídia A resolução política do 4º Congresso do PT, que começa amanhã, 2, e se estende até domingo, vai defender o marco regulatório da mídia. Para o secretário de Comunicação do PT, André Vargas, do Paraná, os meios de comunicação precisam ter "alguma regulação". "É uma das tarefas do PT ter iniciativa do debate do marco regulatório", afirmou Vargas. "Não tem nada de censura", garantiu.