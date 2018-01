PT vê Campos como ameaça a Dilma, diz Freire Após críticas do PT a Eduardo Campos, governador de Pernambuco e presidenciável do PSB, o presidente do PPS, deputado federal Roberto Freire (SP), saiu nesta quarta-feira, 8, em defesa do novo aliado. Em seu perfil no Twitter, Freire sugeriu que a reação do PT pode estar relacionada às chances de Campos de impedir a reeleição da presidente Dilma Rousseff. "Será que PT tem pesquisa interna que mostra Eduardo Campos começando a incomodar a reeleição de Dilma? Dai as patéticas e agressivas notas?", comentou.