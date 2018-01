PT vai procurar PDT se candidatura Cristovam for retirada O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse que recebeu sinais de que o PDT poderá apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição deste ano. E admitiu que o PT poderá procurar os trabalhistas ainda antes, no primeiro turno, se a candidatura de Cristovam Buarque à presidência for retirada. Tarso revelou que a expectativa nasceu de uma conversa que teve com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, no final de semana passado. "Ele me disse que o PDT está trabalhando para ter candidato, mas que na hipótese de não concorrer ou não ir para o segundo turno poderá abrir conversação conosco, pelas raízes populares e democráticas comuns", relatou Tarso nesta sexta-feira, em Porto Alegre, onde participa de atividades da uma conferência de políticos europeus e latino-americanos de esquerda. O ministro também disse que independentemente de coligação formal e jurídica, o PT trabalha com forças de centro e de esquerda na perspectiva de estabelecer um pacto político de governabilidade para um segundo governo do presidente Lula. Para o primeiro turno, o parceiro mais assediado é o PMDB, definido por Tarso como um partido de "centro", posição em que pode se relacionar ora mais à direita ora mais à esquerda. "A maioria do PMDB é composta por um centro progressista democrático e deveria compor conosco uma coalizão de governo", afirmou o ministro.